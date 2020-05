Broodfonds wil zieke ondernemer in Roosendaal steunen

Of eigenlijk, een tweede, want het Broodfonds Ak Jullie Nie Aar is al actief. En dat functioneert volgens secretaresse Pauline Dame uitstekend.

In Roosendaal is op maandag 8 juni een informatieavond in café De Veestallen aan de Kade. De avond begint om 19.30 uur en er zijn maximaal dertig mensen welkom. In een Broodfonds zitten maximaal vijftig ondernemers die maandelijks een bedrag inleggen. Als er een arbeidsongeschikt wordt, krijgt hij van de andere steun. Officieel heet die steun een schenking.

,,We bestaan sinds 2018. Toen we zijn opgericht hadden we 22 deelnemers en dat is meer dan de twintig die bij oprichting nodig zijn", zegt Dame. Als het Broodfonds twintig leden kan het van start omdat bij dat aantal een schenking kan worden uitgekeerd. Nu heeft Ak Jullie Nier Aar 45 leden. Vijftig is het maximum. Bij dat aantal kunnen de leden elkaar nog persoonlijk kennen en dat is nodig voor een vertrouwensbasis.

Deelnemers betalen eenmalig 225 euro inschrijfgeld en daarna 12,50 euro contributie plus hun inleg per maand. Van de contributie gaat een deel naar het eigen Broodfonds en 6 euro naar de landelijke koepel BroodfondsMakers voor de leden- en besturenportals, het berekenen van schenkingen, doen van controles en het geven van adviezen en trainingen.

Ak Jullie Nie Aar heeft dus nog plek voor vijf leden. ,,Deelnemers dragen andere mensen voor. Dat gaat op basis van vertrouwen, dus is het fijn als iemand de nieuwkomer kent. Als iemand bezwaar maakt tegen een nieuw lid, dan houdt het op”, aldus Pauline Dame. Er zijn ook fondsen voor zzp’ers.

Wie elke maand 33,75 euro overmaakt naar het fonds krijgt 750 euro per maand bij ziekte. Maar de ondernemer die elke maand 112,50 euro in het fonds stopt, heeft recht op een maandelijkse schenking van 2.500 euro. In de regio zijn meerdere Broodfondsen actief, zoals De Brabantse Wal in Bergen op Zoom, Ak Jullie Nie Aar in Roosendaal/Willemstad en BOBO in Bosschenhoofd.