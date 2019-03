Bronzen beeld Sprundel terecht

Miljoenen xtc-pil­len gemaakt in drugslab naast speeltuin­tje in Roosendaal: ‘Groot risico voor omgeving’

16:03 ROOSENDAAL - In het drugslab dat dinsdag in Roosendaal is ontdekt, zijn vermoedelijk tussen de twee en vier miljoen xtc-pillen gemaakt. Dat is een reële schatting van experts, zegt de politie tegen BN DeStem. De bewoners van het pand, een vrouw van 52 en twee mannen (22 en 54 jaar oud), zijn opgepakt en zitten vast voor verder onderzoek. Naast de drugs werden ook drie vuurwapens en duizenden euro’s gevonden.