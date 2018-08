Broer van doodgeschoten Danny betaalt OM niet meer

Heftig verhaal van Roosendaal­se politie­agent: 'Het meisje kijkt dwars door me heen'

11:07 ROOSENDAAL - ,,Ik zie in de hoek van de donkere kamer een meisje staan van een jaar of 5", schrijft Roosendaalse politieagent David Neumann in zijn blog. ,,Ze kijkt naar haar oma op de bank, die gewond is." Het is inmiddels zestien jaar geleden, maar nu pas deelt de Roosendaalse agent zijn verhaal, zo heftig is het voor hem geweest.