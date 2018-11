Broer ‘speelt doktertje’ met zus: halfjaar voorwaardelijk

SCHIJF/ST WILLEBRORD/BREDA – De 24-jarige Nick K. heeft naar eigen zeggen ‘geëxperimenteerd met het lichaam en doktertje gespeeld’ met zijn zusje. Dat gebeurde van 2006 tot 2009 in Schijf en Sint Willebrord toen zij 9 tot 11 jaar oud was en hij 12 tot 15 jaar.

De rechtbank in Breda heeft K. dinsdag een voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd van een halfjaar. Dat het alleen daarbij bleef komt doordat het al zo lang geleden was en doordat hij toen nog zo jong was.

Deken

De ontucht begon in 2006 op een camping in Schijf. De twee sliepen in een blokhut naast de caravan. K. wilde dat zijn zusje op hem kwam zitten en toen ze dat niet deed, deed hij het bij haar. Dat ging naarmate de tijd vorderde steeds verder. Eerst zat er nog een deken tussen, maar na verloop van tijd gebeurde het zonder deken. Later hebben de twee ook in hun woning in Sint Willebrord seks gehad.

Opgenomen

Het misbruik kwam uit toen K. werd opgenomen bij Amarant, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking of autisme. Hij kwam thuis met het verhaal dat hij was misbruikt. Omdat de moeder en stiefvader dat zielig vonden, vroegen ze of zijn zusje met hem wilde gaan praten. Toen is alles uitgekomen.