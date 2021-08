‘Broer-project’ en stopgesprekken brachten de rust weer terug op zwembad De Stok

De oplossing bleek het project Ewa Broer, waarbij het zwembad de hulp inschakelde van het jongerenwerk en de buurtsportcoaches. Van Bemmel: ,,We werken met 'broers’: zes vaste gasten met een zelfde achtergrond als de overlastgevers, maar van een jaar of 20. Die staan - helemaal vrijwillig - dagelijks onze toezichthouders bij en grijpen zo nodig in. Ze deden ook activiteiten met die jongeren.’’



Het bleek een succes: de overlastgevers zijn vertrokken en wie overgebleven is, gedraagt zich nu. Van Bemmel: ,,De ‘broers’ blijven de hele zomer actief. We zijn er ontzettend blij mee, want het werkt: die broers stralen gezag uit en er is respect voor. Het is weer gewoon gezellig hier.’’