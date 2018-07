Broer en zus winnen Nationale Jeugdronde in Roosendaal

Fotoalbum + EinduitslagROOSENDAAL - Het hinderniscriterium is op zondagmiddag altijd de afsluiting van de Nationale Jeugdronde. De jubileumeditie bleef spannend tot de laatste ritten. Broer en zus Ryan en Amy de Bruijn werden eerste. Amy is met haar 10 jaar de jongste winnares ooit.

Met het geweldige weer staat de Markt in Roosendaal afgeladen vol met ouders, familieleden en ploeggenoten die de deelnemers vooruit schreeuwen.

Volledig scherm Spannende laatste dag met het hinderniscriterium van de Jeugdronde op de Markt in Roosendaal © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Jeffrey den Boer vrijwilliger bij de nationale Jeugdronde op de Markt in Roosendaal © Foto Alfred de Bruin Jeffrey den Boer kijkt ook tevreden toe. Samen met 27 vrijwilligers is hij elke dag verantwoordelijk voor het op- en weer afbouwen van de parcoursen van de ritten en podiums. ,,We maken lange dagen de hele week. De opbouw begint meestal om 8 uur 's morgens. En tot diep in de avond zijn we bezig met het podium voor de prijsuitreiking en het avondprogramma."



,,Ik werk niet in het onderwijs dus neem er wel vrije dagen voor. Maar het is het allemaal waard, als je al die kinderen het zo naar hun zin ziet hebben. Prachtig begin van de vakantie voor de meesten."

In totaal werken bijna honderd vrijwilligers mee om de Nationale Jeugdronde mogelijk te maken. ,,Het leuke is dat iedereen elkaar kent. Zelf doe ik het al 13 jaar. Maar of het de motorrijders of mensen van de EHBO zijn, we lijken wel een grote familie. Wanneer je de mensen van de ronde ergens anders tegen komt, maak je altijd even een praatje. Echt een prima club zijn we," vertelt Den Boer.

Prijsuitreiking

Ryan en Amy de Bruijn trokken als uiteindelijke winnaars bij de jongen en meisjes de regenboogtruien aan. Ze stonden zaterdag na de behendigheidsrit al op de eerste plaats bij de meisjes en jongens.

Het hinderniscriterium was zondagmiddag nog heel spannend. Vooral de top van de klassementen lag dicht bij elkaar.

De nummer twee bij de jongens Nick Monsieurs was sneller in het criterium dan Ryan de Bruijn die op de eerste plaats in de gele trui stond. Maar uiteindelijk tijdens de prijsuitreiking bleek het niet genoeg te zijn.

't Meulekwartier bij de jongens en Shift at Work bij de meisjes mochten als eindoverwinnaars van het ploegenklassement de Nederlandse kampioenschapstrui op het podium aantrekken.

Einduitslag zondag 13 juli

De truien:

Regenboog trui meisjes: Amy de Bruijn

Regenboog trui jongens: Ryan de Bruijn

Nederlands kampioenschapstrui meisjes: Shift at Work

Nederlands kampioenschapstrui jongens: 't Meulenkwartier

Wit meisjes: Amy de Bruijn, Overall: Amy de Bruijn

Wit jongens: Teun van Heeswijk, Overall: Teun van Heeswijk

Bolletjes meisjes: Michelle Oerlemans, Overall: Imke Bolijn

Bolletjes jongens: Bink Mulder, Overall: Dirk van de Luijtgaa

Blauwe trui meisjes: Valentien Peters, Overall: Sam Sep

Blauwe trui jongens: Leander Moekti, Overall: Mart Elgersma

Ploegen Dagklassement Meiden

1 SHIFT AT WORK

2 KROEVENSPORT

3 BILJARTCENTRUM DE DISTEL

4 DE MEIDEN VAN NISPEN

5 FINANCIAL SHOP

Ploegen Dagklassement Jongens

1 SUNDANCE EVENTS / HYUNDAI VAN OSTA

2 'T MEULEKWARTIER

3 FINANCIAL SHOP

4 SPOORJOBS.NL

5 PROFECTUM FAKOPS EN CADI

Individueel Dagklassement Meiden

1 Lotte Dielemans KROEVENSPORT

2 Dirkje Pippel SHIFT AT WORK

3 Carlijn Suijkerbuijk SHIFT AT WORK

4 Doortje de Jongh SHIFT AT WORK

5 Zoë de Beer BILJARTCENTRUM DE DISTEL

Individueel Dagklassement Jongens

1 Jilles van der Maden SUNDANCE EVENTS / HYUNDAI VAN OSTA

2 Ryan de Bruijn FINANCIAL SHOP

3 Nick Monsieurs 'T MEULEKWARTIER

4 Teun van Heeswijk PROFECTUM FAKOPS EN CADI

5 Sven Monsieurs 'T MEULEKWARTIER

Ploegen Totaalklassement Meiden

1 SHIFT AT WORK

2 FINANCIAL SHOP

3 BILJARTCENTRUM DE DISTEL

4 DE MEIDEN VAN NISPEN

5 OPTIEK VAN WELY

Ploegen Totaalklassement Jongens

1 'T MEULEKWARTIER

2 SPOORJOBS.NL

3 FINANCIAL SHOP

4 PROFECTUM FAKOPS EN CADI

5 DE JONGENS VAN NISPEN

Individueel Totaalklassement Meiden

1 Amy de Bruijn FINANCIAL SHOP

2 Lotte Dielemans KROEVENSPORT

3 Kim Lauwerijssen FINANCIAL SHOP

4 Britt van Tilburg SHIFT AT WORK

5 Noortje Lambregts 'T MEULEKWARTIER

6 Carlijn Suijkerbuijk SHIFT AT WORK

7 Julia van Loon VAN GASTEL VERHUIZINGEN BV

8 Fiore van Puijenbroek OPTIEK VAN WELY

9 Rieke Huysmans SUIKER UNIE

10 Isa de Jongh SHIFT AT WORK

Individueel Totaalklassement Jongens

1 Ryan de Bruijn FINANCIAL SHOP

2 Nick Monsieurs 'T MEULEKWARTIER

3 Ravi van Overveldt VAN GASTEL VERHUIZINGEN BV

4 Mark Knook SUNDANCE EVENTS / HYUNDAI VAN OSTA

5 Sem Lazaroms SPOORJOBS.NL

6 Dion van Broekhoven PROFECTUM FAKOPS EN CADI

7 Wout Lulofs FINANCIAL SHOP

8 Sven Monsieurs 'T MEULEKWARTIER

9 Pepijn Mol STROOP ADVIES

10 Teun van Heeswijk PROFECTUM FAKOPS EN CADI

Volledig scherm Spannende laatste dag met het hinderniscriterium van de Jeugdronde op de Markt in Roosendaal © Foto Alfred de Bruin

(Tik op foto voor Groot formaat Fotoalbum)

Volledig scherm Spannende laatste dag met het hinderniscriterium van de Jeugdronde op de Markt in Roosendaal © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Spannende laatste dag met het hinderniscriterium van de Jeugdronde op de Markt in Roosendaal © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Spannende laatste dag met het hinderniscriterium van de Jeugdronde op de Markt in Roosendaal © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Spannende laatste dag met het hinderniscriterium van de Jeugdronde op de Markt in Roosendaal © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Spannende laatste dag met het hinderniscriterium van de Jeugdronde op de Markt in Roosendaal © Foto Alfred de Bruin

Volledig scherm Spannende laatste dag met het hinderniscriterium van de Jeugdronde op de Markt in Roosendaal © Foto Alfred de Bruin