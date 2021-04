Bril, kunstgebit en gehoorapparaat mogen voortaan mee de operatiekamer in

Dat soort voorwerpen moest normaal gesproken achterblijven op het nachtkastje op de afdeling. Maar doordat er nu een nieuw, kartonnen doosje bestaat dat aan het hoofd- of voeteneinde van het ziekenhuisbed gehangen kan worden, kunnen ze gewoon veilig mee naar de operatieafdeling. Vlak voor de ingreep worden ze af- of uitgedaan en meteen na de operatie op de recovery weer in- of opgedaan.

‘Een simpele oplossing met een groots resultaat’, zeggen ze bij Bravis. Veel patiënten kunnen nauwelijks zien of communiceren zonder bril, gebit en/of gehoorapparaat, en dat is niet handig als er vragenlijsten moeten worden beantwoord. Of als moet worden gecheckt of iemand die ontwaakt uit narcose al weer aanspreekbaar is. Bovendien vinden veel mensen het gênant om hun gebitsprothese niet te dragen, zegt het ziekenhuis.