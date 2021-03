Brigitte Clerx doet niet meer mee met Rucphense PVV: energievisie bleek breekpunt

Dat ze niet langer bij de lokale fractie betrokken is, heeft te maken met het stemgedrag van haar voormalige partijgenoten in het debat over de visie op zonne- en windenergie. ,,In alle debatten over de energietransitie heb ik consequent aangegeven dat wij als PVV tegen de komst van windmolens en zonneparken zijn. Toen er gestemd moest worden schaarde de fractievoorzitter zich plots voor de energietransitie en daarmee is de weg vrij voor zonneweides in ons prachtige buitengebied. Daar kon ik me niet mee verenigen.’’