Brievenbus Stampersgat terug in gebruik

De vaste postbode van het dorp en buurtwinkel Attent sloegen de handen in voor een alternatief: in een tonnetje bij de super konden de inwoners voortaan hun post deponeren, waarop de postbode dagelijks de emmer zou leeghalen. Bij PostNL waren ze in de veronderstelling dat de graafklus maar van korte duur zou zijn. ,,Toen we vrijdag vernamen dat het werk tot 5 oktober gaat duren en de brievenbus voor voetgangers en fietsers bereikbaar blijft, hebben we de service terug in gebruik gesteld.''