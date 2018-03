Brede school Zwanehof floreert in hartje Kalsdonk

Verhuizing van de baan: Indoor Skydive blijft in Roosendaal

17:23 ROOSENDAAL - Indoor Skydive Roosendaal blijft in Roosendaal. Dat klinkt logisch, maar zo vanzelfsprekend is het niet. Eigenaar Nicky Broos overwoog lange tijd een verhuizing naar Rucphen. In de Skidôme, waarvan hij ook eigenaar is, zou hij een nieuwe windtunnel bouwen.