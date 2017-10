Brede school Hoeven blijft voorlopig dicht

Dat heeft de gemeente Halderberge bekend gemaakt. Het Kansenrijk zou maandag, direct na de herfstvakantie, in gebruik worden genomen. Dat is dus van de baan.

Aanleiding is een onderzoek dat de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden naar de vloerconstructie van de recent opgeleverde brede school. Hieruit is naar voren gekomen dat aanvullend onderzoek nodig is om zeker te weten dat de school veilig is. Aannemer en leverancier van de vloer hebben volgens de gemeente niet aangetoond dat het pand voldoet. Het college van burgemeester en wethouders van Halderberge heeft daarom besloten om het gebouw niet in gebruik te nemen.