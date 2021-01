Bredaseweg dolblij met bloembakken in de straat: ‘Zonder corona hadden we er een feest voor gegeven’

Truckver­bod Bredaseweg leidt tot nieuwe botsing in de Roosendaal­se coalitie

18 januari ROOSENDAAL - Opnieuw is het hommeles binnen de Roosendaalse coalitie van Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks. En opnieuw is er grote ergernis over hoe het CDA zijn eigen koers vaart.