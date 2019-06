Bredase politiewoordvoerder (37) met passie voor de fifties: ‘Een wijde broek danst lekkerder’

Boeken­markt in Pauluskerk kan voorlopig nog vooruit, kerk nog niet verkocht

10:00 OUDENBOSCH - Als het aan organisator Adri Dam van de halfjaarlijkse boekenmarkt Oudenbosch ligt, blijft het snuffelen tussen de boeken nog tot in lengte van jaren bestaan. Vorig jaar leek het even of de Pauluskerk was verkocht, waardoor de organisatie op straat kwam te staan.