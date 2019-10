Bredanaar (33) wil telefoon verkopen maar wordt beroofd

De man uit Breda had rond 22.30 uur op de Breitnerlaan in Roosendaal een verkoopafspraak. Hij liet de telefoon aan de twee kopers zien, waarna de twee ermee weg renden. De verkoper ging er nog achteraan maar verloor het duo uit het oog. Hij waarschuwde daarna de politie. Onderweg naar het politiebureau ziet het slachtoffer de jongens lopen, waarna agenten één van de jongens aan konden houden. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Roosendaal. In de omgeving is nog met hulp van een politiehond gezocht naar de tweede verdachte, maar zonder resultaat. De jongen uit Roosendaal zit vast voor verhoor.