Breda International Airport na coronadip terug op oude niveau

jong in... ‘Ik zou liever in de gemeente Bergen op Zoom wonen dan in Roosendaal’

13:30 De 16-jarige Reno van Oijen uit Bergen op Zoom is geboren en getogen in De Heen, maar woont sinds een paar jaar in Bergen op Zoom. De jonge scheidsrechter bij de KNVB voelt zich inmiddels een echte Bergenaar.