Breda Airport: ‘Zijn er na anderhalf jaar antwoorden over fatale crash?’

Dansschool De Bra stopt definitief: ‘We zijn bezig met de laatste stuiptrek­kin­gen’

14:16 ROOSENDAAL - Roosendaal verliest een dansinstituut. Na 83 jaar komt er een einde aan dansschool De Bra. Het pand aan de Stationsstraat is verkocht aan een projectontwikkelaar. ,,In november trekken we de deur dicht”, zegt Han de Bra.