Breda Airport vormt het decor van snelle film Roosendaalse cineast

Het 48 Hours Film Project is een wereldwijde competitie van cineasten, die allemaal blanco beginnen aan het maken van een film. Bij Seppe staat een sterk team klaar met de 23-jarige filmproducent Jens Rijsdijk uit Roosendaal. Hij heeft als regisseur Sytse Faber in de arm genomen. Rijsdijk won de prestigieuze competitie al eens in 2015. De jonge Roosendaler vloog ervoor naar Holleywood om de prijs af te halen.

,,Het is altijd weer spannend wat je te wachten staat'', zegt Rijsdijk, die zich opmaakt voor twee dagen continu werken aan een geslaagde film. Dat de filmset op het vliegveld is, dankt hij aan zijn vader die mee deed aan het evenement Classic Cars and Aeroplanes. ,,We blijven het hele weekeind hier. Nadat we te horen krijgen welk thema en genre het moet worden, welke zin er verplicht in moet en welk voorwerp per se moet voorkomen in de film, kunnen we aan de slag.''

In 48 uur tijd komt een script tot stand, bedenken de makers er de juiste muziek bij, wordt zaterdag vooral opgenomen met de voorhanden zijnde acteurs en is zondag vooral de montagedag. ,,Wellicht dat we zondag nog een verdwaalde scène moeten heropnemen, maar de hele film moet hoe dan ook zondagavond om 19 uur worden ingeleverd.''

Jan Voeten zegt dat de vliegverkeer gewoon doorgang vindt. ,,Het is voor ons 'business as usual'. We schakelen wel een extra veldhavenmeester in, die de filmcrew om veiligheidsredenen begeleid.'' Verder vindt de Roosendaalse vliegvelddirecteur het best spannend. ,,De competitie heeft een hoge mate van onvoorspelbaarheid. Wij als Breda Airport ondersteunen graag zulke initiatieven en stel je voor dat ons vliegveld binnenkort in Hollywood op het witte doek te zien is.''