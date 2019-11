Breda Airport moet een modern ‘airparc’ worden

West-Bra­bant in voorhoede met groene stroom: ‘We zijn goed op weg’

7:00 BREDA - De regio West-Brabant zit in de voorhoede met opwekken van groene stroom. De duurzame energie die nu of binnenkort geleverd wordt uit windmolenparken en zonnevelden maakt uitvoering van het Klimaatakkoord een stuk makkelijker dan elders. In mei moeten de 30 regio's in het land een ‘bod’ doen aan het Rijk om de doelen te halen.