Bravis ziekenhuis stopt met contant betalen parkeren

interview Benni en YSF rapten met de burgemees­ter: ‘Ik kan niet over bitches rappen en dan in pak naar kantoor gaan’

26 januari ROOSENDAAL - Door een muzikale samenwerking met burgemeester Han van Midden stonden rappers YSF (Yousef Kaddouri) en Benni (Iliass Ben Omar) op de valreep van 2020 ineens landelijk in de spotlights. Maar wie zíjn die twee gasten die de burgervader eens flink hun waarheid vertelden nou eigenlijk? Wat hen betreft was die eerste kennismaking in elk geval pas het begin. ,,We zijn klaar om de hele scene over te nemen.”