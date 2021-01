Bravis ziekenhuis start woensdag met inenten zorgpersoneel tegen corona

Vier branden en veel vuurwerk in Roosendaal­se wijk Langdonk

1 januari ROOSENDAAL - In de Roosendaalse wijk Langdonk heeft oudjaarsdag aan het begin van de avond een regelkast bij een beveiligingscamera in brand gestaan. Iets later op de avond was er een tweede en derde brand in de wijk. Twee auto's moesten het ontgelden.