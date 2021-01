Bravis ziekenhuis sorteert voor op nieuw Elektronisch Patiënten Dossier

ROOSENDAAL - Wat hebben ziekenhuizen en het leger gemeen? Dat er in het dagelijkse taalgebruik bovengemiddeld veel afkortingen worden gebruikt. Dat blijkt eens te meer als het Bravis ziekenhuis ons bijpraat over de ontwikkelingen rond het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

Toch een belangrijk onderwerp, zeker nu op 15 oktober van dit jaar de nieuwste versie van het EPD wordt ingevoerd.

Een van de voortrekkers van het project is dermatoloog Milan Tjioe, de scheidend Chief Medical Information Officer (CMIO) van Bravis. Hij houdt zich bij het ziekenhuis al jaren bezig met digitale projecten en zijn grootste uitdaging is steeds om de artsen op de werkvloer enthousiast te krijgen. ,,Want dokters zijn eigenwijze mensen. Die doen alleen iets als ze het nut ervan inzien, niet omdat een ICT’er het belangrijk vindt”, zegt Tjioe.

Hij is in 2017 benoemd tot CMIO. Daar waren er in ons hele land toen tien van. Ook landelijk praatte Tjioe mee. ,,Mijn patiënten geloven me gewoon niet als ik zeg dat ik niet in hun dossier bij de huisarts kan kijken! Ik moet alle vragen opnieuw stellen en regelmatig onderzoeken opnieuw doen, zoals bijvoorbeeld bloedprikken. Dit is vervelend voor de patiënt en bovendien kost het heel veel tijd en geld.”

Apneuverpleegkundige

Om het werkveld van verpleegkundigen bij de digitalisering te betrekken werd in 2020 long- en slaap-apneuverpleegkundige Miranda de Klerk aangesteld als Chief Nursing Information Officer (CNIO). Zij heeft vaak te maken met telemonitoring, zorg op afstand en andere eHealth-oplossingen. ,,Daar denken we graag over mee. Ook binnen het EPD kan nog heel veel verbeterd worden,’ zegt De Klerk.

In 2020 is orthopedisch chirurg Jan-Jaap Kats benoemd tot Medical Information Officer (MIO). In drie jaar tijd was het takenpakket van Tjioe zo uitgebreid, dat hij wel wat hulp kon gebruiken. Toen Tjioe besloot zijn taken neer te leggen werd Kats de nieuwe CMIO. Gynaecoloog Casper Kammeijer is toen aangesteld als MIO.

De overgang

Kats, Kammeijer en De Klerk besteden de komende periode veel tijd aan het nieuwe EPD. De overgang naar een nieuwe versie lijkt een kleine stap, maar is het niet. ,,Als mijn telefoon een upgrade krijgt, dan duurt dat misschien een uurtje, maar de overgang naar het nieuwe EPD is een megaprestatie,’ zegt Tjioe.

Zorgvuldig

MIO Kats: ,,Alle medische gegevens en afspraken moeten omgezet worden naar de nieuwe versie. Wij moeten controleren dat dat zorgvuldig gebeurt en dat de artsen en verpleegkundigen straks nog bij de dossiers kunnen waarvan de gegevens dan ook nog kloppen.” Miranda de Klerk vult aan: ,,Als iedereen het EPD op dezelfde manier gebruikt, kunnen afdelingen elkaars data gebruiken zonder de informatie steeds opnieuw te hoeven invoeren. Dat gebeurt nu nog wel.”