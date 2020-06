Bravis ziekenhuis schaft tweede operatie-robot aan

De nieuwe robot heet Da Vinci Xi en is een doorontwikkeling van de Da Vinci Si. Het apparaat komt eind deze maand op de operatiekamer in Bravis Bergen op Zoom te staan.

De eerste robot, de Si, bleek bij veel complexe operaties uitkomst te bieden om deze ingrepen beter uit te voeren. De robot levert voordelen op voor zowel de patiënt als de chirurg en wordt daardoor steeds vaker en breder ingezet. In de eerste jaren gebruikten de urologen in het Bravis ziekenhuis de operatierobot met name voor prostaatchirurgie.

Gynaecologie

,,In de loop van de tijd zijn ook gynaecologie, chirurgie en bariatrie de Da Vinci gaan gebruiken”, meldt Arnoud Slooff, zorggroepmanager acuut-complex. ,,Daardoor is het aantal ingrepen gegroeid tot ongeveer vierhonderd per jaar. We verwachten de komende jaren naar zeshonderd ingrepen per jaar te groeien en dan is de capaciteit van één robot onvoldoende. Daarom is een tweede aangeschaft.”

Volledig scherm Uroloog Henry Bickerstaffe van het Bravis ziekenhuis. © peter van trijen/pix4profs

De urologen zijn nog steeds hoofdgebruiker van de robot. ,,Met de robot kun je bewegingen maken die tijdens een reguliere operatie niet mogelijk zijn. Zeker bij operaties in het kleine bekken is dat een enorm voordeel”, vertelt uroloog Henry Bickerstaffe. ,,Bovendien heb je HD-beeld in 3D dat je tien keer kan vergroten. De patiënt heeft dankzij de robot kleinere wondjes, herstelt sneller en kan daardoor eerder naar huis.”

Niet meer leverbaar

De operatierobot Da Vinci Xi is een doorontwikkeling van de Si. ,,De leverancier heeft onlangs de keuze gemaakt om bepaalde instrumenten niet meer te leveren voor de Si. Hierdoor zouden we een aantal chirurgische ingrepen niet meer met die robot kunnen uitvoeren", zegt Arnoud Slooff.

Quote Daarnaast biedt de nieuwe robot de mogelijk­heid om deel te nemen aan internatio­na­le onderzoe­ken Arnoud Sooff, Zorggroepmanager Bravis ziekenhuis

De nieuwe robot biedt technologische vernieuwingen. Hierdoor kunnen bepaalde long- en darmoperaties wel uitgevoerd worden, die niet konden met de eerste robot. Arnoud Slooff: ,,Daarnaast biedt de nieuwe robot de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale onderzoeken. Het gebruik van de nieuwste technieken is hierbij vaak een voorwaarde.”

Ziekenhuis van de toekomst