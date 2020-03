Bravis ziekenhuis genoodzaakt IC-capaciteit te verdubbelen door forse toename coronapatiënten

Onder normale omstandigheden heeft het Bravis ziekenhuis vijftien bedden op de IC staan. Dat aantal is verdubbeld naar dertig, waarvan 24 bedden bestemd zijn voor coronapatiënten. Op de locatie Bergen op Zoom is de verkoeverafdeling nu ook in gebruik als Intensive Care met zes bedden voor IC-patiënten die geen corona hebben.

Meer medewerkers

Naast de bedden is het aantal medewerkers op de IC ook uitgebreid. Medewerkers uit de operatiekamers van het ziekenhuis zijn nu aan het werk op de intensive care. Daarnaast helpen apothekersassistenten bij het gereedmaken van medicatie.

,,Wij prijzen ons gelukkig dat zoveel medewerkers de intensive care ondersteunen”, laat het ziekenhuis weten in een reactie.

Totaal aantal coronapatiënten

In totaal lagen in het Bravis ziekenhuis dinsdag 49 patiënten met corona. Daarvan zijn acht patiënten afkomstig uit andere ziekenhuizen. In het afgelopen etmaal zijn opnieuw twee coronapatiënten overleden. Het totaal aantal overleden patiënten met corona komt daarmee in het Bravis ziekenhuis op 13 personen.

Het totaal aantal patiënten met coronavirus dat is ontslagen uit het ziekenhuis is opgelopen tot 43 personen.

Medewerkers worden weer getest