Bravis zet mes in lange wachttijden: nieuwe heup of halve knie in een dag

Dat meldt orthopedisch chirurg Wouter Rosenberg van Bravis ziekenhuis (Roosendaal, Bergen op Zoom). Tot nu toe werden mensen voor zo'n operatie opgenomen in het ziekenhuis, maar volgens Rosenberg is het mogelijk om vitale patiënten met een goede voorbereiding ook in dagbehandeling te opereren.



Door opnamecapaciteit te sparen zijn patiënten eerder aan de beurt. Bravis hoopt de wachtlijst voor orthopedische ingrepen op deze manier binnen drie maanden weggewerkt te hebben. In januari stonden ruim 630 patiënten op die lijst.



Door toestroom van corona-patiënten moest veel reguliere zorg in de ziekenhuizen sinds het najaar opnieuw uitgesteld worden. Zowel in Bravis als in Amphia (Breda en Oosterhout) ontstonden bij orthopedie de langste wachtlijsten. In Amphia ging het in januari om 1295 wachtenden. Het ziekenhuis huurt nog altijd operatieruimte in het particuliere Park Medisch Centrum in Rotterdam om de achterstand in te halen.