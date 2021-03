Bravis-verpleegsters helpen collega zijn Afghaanse ouders een veilige toekomst te bieden

Maaike en Chantal raakten met Atiq bevriend door de wijze waarop hij zich voor patiënten inzet. ,,Toen we over zijn achtergrond hoorden, raakten ons dat diep. Een 15 jarige jongen die in 2011 alleen naar Nederland vluchtte en hier zijn weg moest zoeken!’’



,,Wij maakten ons op die leeftijd druk over een paar dure schoenen die we niet kregen van onze ouders. Of we klaagden omdat we tot 4 uur naar school moesten terwijl Atiq juist zo graag naar school wilde!’’