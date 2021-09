Bravis vangt narcosegassen op om klimaat te helpen

Man (28) zwaar mishandeld op Villapark Panjevaart in Hoeven

18 september HOEVEN - Een 28-jarige Poolse man is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar mishandeld op Villapark Panjevaart in Hoeven. Gealarmeerde agenten troffen hem aan in een van de vakantiehuisjes aan de Haspelstraat.