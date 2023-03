Bravis spoort hartafwijkingen bij baby’s eerder op met zuurstofmeting

Liever op winter­sport dan carnaval vieren? ‘Je kon over de koppen lopen’

ROOSENDAAL/OUDENBOSCH/RUCPHEN – Tegenwoordig minder animo voor carnaval of de optocht? Daar is volgens de carnavalsverenigingen in Roosendaal, Rucphen en Halderberge geen sprake van. ,,Het is nog nooit zo druk geweest.”