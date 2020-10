Bravis schaalt zorg komende week fors af: alleen acute ingrepen en oncologische operaties

ROOSENDAAL/BREDA - De stijging van het aantal coronapatiënten in combinatie met een aanzienlijke uitval van medewerkers leidt ertoe dat het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom fors ingrijpt in de reguliere zorg. Alleen acute ingrepen en oncologische operaties worden komende week gedaan.

Alle andere operatieve zorg is uitgesteld, terwijl poliklinische zorg en verloskunde wel doorgaan.

Bestuursvoorzitter Bianka Mennema spreekt van een ‘zorgelijke situatie'. Bravis heeft te maken met een stijging van het aantal patiënten met corona. Inmiddels zijn het er 35, van wie er vijf op de intensive care liggen. ,,Elke dag kijken we of er mensen overgeplaatst kunnen worden naar andere ziekenhuizen. Zowel op donderdag als vrijdag waren dat er vier. Maar dan nog hebben wij te maken met een toename van het aantal patiënten.”

Ziekteverzuim onder medewerkers

Vorige week nog besloot Bravis om 30 procent van de planbare operaties (knie- en heupingrepen, liesbreuken, etc.) uit te stellen. Maar zelfs dat is dus komende week niet haalbaar, aldus Mennema. Ziekteverzuim onder medewerkers in combinatie met de herfstvakantie speelt bij het fors afschalen van de reguliere zorg een grote rol.

Mennema schat in dat momenteel rond de 240 medewerkers thuis zitten. ,,Ze zijn ziek, zijn positief getest of zitten in quarantaine. Maar er bestaat een grote bereidheid onder collega's om extra te komen werken in de vakantie. Dat zegt iets over de saamhorigheid in ons ziekenhuis.”

Van maandag tot en met vrijdag

Het drastisch ingrijpen in de reguliere zorg duurt vooralsnog van maandag tot en met vrijdag. ,,In de loop van de week kijken we wat de mogelijkheden verder zijn. Ik blijf hoopvol, maar daarvoor is wel nodig dat besmettingscijfers afvlakken. Op dit moment is de druk op het ziekenhuis groot, vandaar dat we nu deze maatregelen moeten nemen.”

Aan een prognose voor de toekomst durft Mennema zich niet te wagen. ,,We moeten eerst kijken hoe we alles op korte termijn goed doorkomen. Als je het hebt over perspectief voor de lange termijn, dan hoop ik dat nieuwe testmogelijkheden ervoor zorgen dat op een gegeven moment het probleem beter beheersbaar is.”



Amphia

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is net als bij Bravis sprake van een dagelijkse toename van het aantal coronapatiënten. Op vrijdag ging het om 33 mensen, van wie negen op de intensive care. Die cijfers vormen voor het ziekenhuis overigens geen reden om op dit moment de reguliere zorg af te schalen. ,,Dat is bij ons nog niet aan de orde", aldus een woordvoerster van Amphia. ,,Maar als het aantal besmettingen zo blijft stijgen, kun je dat ook niet uitsluiten. Maar we zijn zo ver nog niet. We roepen nu nog mensen op om naar de poli’s te komen en vragen huisartsen om patiënten gewoon door te verwijzen.”