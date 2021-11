Bravis pakt prijs met kunstmatige intelligentie

Radioloog Elmer Naaktgeboren en klinisch fysicus Martijn Franken hebben de Computable Award in de categorie Digitale Transformatie in ontvangst genomen.

,,We zijn heel trots op deze prijs. Het laat zien dat de inzet van kunstmatige intelligentie in de zorg belangrijk is en de een versnelling geeft aan de digitale transformatie en ons in het werk verder helpt. De patiënt heeft er baat bij. Daar doen we het voor", aldus de twee. In het Bravis ziekenhuis wordt de door Aidoc ontwikkelde software toegepast.