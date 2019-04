Bravis kiest voor Roosendaal als locatie voor het nieuwe ziekenhuis, Bergen op Zoom teleurgesteld

Ook in Woensdrecht en Tholen worden nieuwe vormen van zorg ingericht in samenwerking met de huisartsen. De huidige poliklinieken in Steenbergen, Etten-Leur en Oudenbosch blijven bestaan, maar ze worden wel meegenomen in het totaalplaatje, zegt bestuurder Bianka Mennema. Er wordt nog gekeken of daar iets moet worden aangepast.

De vraag hangt al maandenlang boven de markt: waar komt de nieuwe hoofdlocatie van het Bravis ziekenhuis? Wordt het Bergen op Zoom of Roosendaal? De huidige ziekenhuizen zijn meer dan 50 jaar oud. Alle zorg onder één dak zal voordelen opleveren. Medisch specialisten en andere zorgverleners kunnen er beter samenwerken. Ook wordt als belangrijke reden genoemd dat er een tekort aan zorgpersoneel is. Met één locatie verliest personeel geen tijd aan het reizen tussen de twee vestigingen. En er kan efficiënter gewerkt worden.

De raad van bestuur van het Bravis ziekenhuis maakt de nieuwe locatie dinsdagochtend bekend in het restaurant van de Bergse vestiging aan het Boerhaaveplein. Bestuurders Hans Ensing en Bianka Mennema geven momenteel samen met voorzitter Richard Pal van de medische staf van Bravis toelichting op de vestigingsplek en hoe de beslissing tot stand is gekomen.



Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) bleek dat de aanrijtijden voor beide locaties voldoen. ,,Er zijn geen inwoners voor wie een rit meer dan 45 minuten duurt. Het is geen gemakkelijk besluit geweest”, zegt Ensing. ,,Je weet dat een ziekenhuis belangrijk is voor patiënten en burgers.”

Er zijn geen inwoners voor wie een rit meer dan 45 minuten duurt

Hoe de invulling van de polikliniek in Bergen op Zoom gaat zijn, is nog niet helemaal bekend, zegt Mennema. ,,We gaan kijken waar de behoefte van de patiënt ligt. Wat brengen we naar de huisarts en wat naar polikliniek? Dat moeten we nog uitwerken.” De gemeente van Bergen op Zoom gaat daarover op korte termijn in gesprek met Bravis.

Grondgebied

In de zaal wordt gevraagd of er bij de Bulkenaar meer ontwikkelingsmogelijkheden en flexibiliteit is voor in toekomst. Ensing wijst naar Zoomland. ,,Hier loopt A58 en de A4, de trein en het Natura 20000-gebied. Het oppervlakte is langgerekt: precies 12 hectare. Je kunt dus geen kant op. Bij de Bulkenaar is er een oppervlakte van 42 hectare. We hebben 12 hectare nodig. Daarbij is het hele gebied aangewezen als stedelijk ontwikkelingsgebied. We kunnen met het ziekenhuis schuiven over dit hele gebied."

Huidige gebouwen

Wat gaat er gebeuren met de huidige gebouwen? Ensing: ,,Dat is nog prematuur. We moeten met beide gemeentes overleggen. Wel duidelijk is dat we Bergen op Zoom verlaten in 2025 en Roosendaal in 2030." Dat is nog best een lange tijd, daarom blijft het noodzakelijk om verbouwingen uit te voeren op beide locaties. Want wettelijke eisen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, worden strenger en apparatuur moet tijdig vervangen worden.

Personeel

Hoe zit het met het personeelsbestand in de toekomst? ,,Als je gaat concentreren kun je op bepaalde afdelingen met minder personeel", zegt Ensing. Het bestuur wil bekijken hoe dat kan met natuurlijk verloop, zodat het proces geen gedwongen ontslagen oplevert.



Wethouder Toine Theunis van Roosendaal is tevreden. ,,Natuurlijk zijn we blij met dit besluit. Maar het is vooral een goed besluit voor de hele regio. We zijn vanaf het begin 100 procent in de huid van Bravis gaan zitten en hebben ons gefocust op een inhoudelijk zo sterk mogelijk voorstel.”

De Bergse wethouder Patrick van der Velden spreekt van een teleurstellend besluit. ,,We hebben een uitstekende aanbieding gedaan bij Bravis, maar Bravis beslist.”

De komende weken staan er twee bijeenkomsten op de planning om de keuze van Bravis aan de burgers uit te leggen. De locatie en tijdstippen zijn nog niet bekend.

Volledig scherm Overzichtskaart van de twee locaties die overwogen werden bij de keuze voor een nieuwe hoofdlocatie van het Bravis ziekenhuis. © Bravis