Bravis herschikt operaties: complex en acuut in Bergen op Zoom en anders naar Roosendaal

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM – Een complexe operatie na een ongeval? Opereren in Bravis Bergen op Zoom. Een versleten heup die moet worden vervangen? Dat wordt Bravis Roosendaal. Operaties van kinderen? Vanaf nu allemaal in Bergen op Zoom. De operaties die in beide Bravis ziekenhuizen worden uitgevoerd, zijn vanaf deze week anders verdeeld.

De planbare operaties vinden zoveel mogelijk plaats in Roosendaal en de acute en complexe gevallen in Bergen op Zoom. ,,Door de behandelingen te concentreren, werken we efficiënter en dit komt de zorg ten goede. Iedereen moet nog even wennen aan het nieuwe systeem en we ontkomen er niet aan dat onze patiënten soms verder moeten rijden, maar uiteindelijk verwachten we dat mensen betere zorg krijgen en dat de wachtlijsten korter worden ", vertellen zorgmanagers Tanja van Wiggen, Marcel Swijnenburg en zorggroepmanager Anton Valk.

Spreekuren

Ze benadrukken dat ook na deze herindeling bijna alle specialisten hun poliklinische spreekuren in Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen houden.

Alleen de polikliniek van Orthopedie wordt vrijwel volledig geconcentreerd in Roosendaal. ,,Onder orthopedie hangen veel subspecialismen. Die komen beter tot hun recht als de elf Bravis-orthopeden op één plek zitten. Voor de patiënten betekent het dat ze sneller worden geholpen. Vooral op het gebied van diagnoses stellen en het maken van behandelplannen. Wel zullen er nog enkele spreekuren worden gehouden op de poliklinieken in Bergen op Zoom en Etten-Leur", aldus orthopedisch chirurg Erik-Jan Hauet.

Om de verschuiving naar Roosendaal mogelijk te maken, was een grondige renovatie van de polikliniek noodzakelijk. ,,Orthopedie heeft nu de beschikking over tien spreek- en onderzoekkamers en vier gipskamers. Ook chirurgie en keel-, neus- en oorheelkunde nemen hun intrek in de gemoderniseerde polikliniek. Daarnaast hebben we de entreehal opgefrist. De binnentuinen zijn verdwenen, zodat de wachtruimte voor de patienten is vergroot. Dit deel is bijna klaar, als sluitstuk richten we de boel straks in met kunst", aldus Van Wiggen.

Aanmeldzuil

Voordat de patiënt plaatsneemt in de nieuwe wachtruimte, moet hij zich sinds maandag registreren bij een zogeheten aanmeldzuil. Hiervoor is een geldig identiteitsbewijs nodig. ,,Wie zich bij de zuil in de entreehal heeft aangemeld, krijgt te zien bij welke spreek- en behandelkamer hij terecht kan. Aanmelden bij de balie is niet meer nodig, daar kun je nog wel terecht voor het maken van een vervolgafspraak."

Volledig scherm De renovatie van de polikliniek in Roosendaal duurde negen maanden. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs