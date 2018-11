Bravis breidt bezoektijden uit in Roosendaal en Bergen op Zoom

HISTORIE Op de plek waar Roosendaal ontstond: de roerige historie van de St. Jan

9:59 ROOSENDAAL - We hebben het dit jaar allemaal veel gelezen: in het jaar 1268 duikt de naam Roosendaal (of Roosendale) voor het eerst op in de geschiedenis. Op die plek is in de dertiende eeuw een kapel gebouwd dankzij de gelovige inwoners van de gehuchten Langdonk, Kalsdonk en Hulsdonk.