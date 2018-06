Brandweerwagens en Porsches voor eindgala Markland College Oudenbosch

OUDENBOSCH - Ford Mustangs, meerdere nieuwe én oude Porsches, maar ook brandweerwagens en een vrachtauto. Subtiliteit was ver te zoeken op de Markt en Jezuïetenplein in Oudenbosch vrijdagavond. Voor het eindexamengala van het Markland College waren tientallen luxe bolides en opvallende voertuigen geregeld om de feestvierders met zo veel mogelijk vertoning voor de deur te krijgen van feestlocatie Fidei Et Arti.

Huub van Meer (15), Fleur Beerendonk (17) en Inge Monsieurs (16) zitten in een Volkswagen Kever cabriolet, alle drie gekleed in galaoutfit. "Via een oproepje op Facebook zijn we bij deze auto terechtgekomen", zegt Monsieurs. Beerendonk: "Een limo wilden we niet, dat vonden we net iets te over the top. Maar we wilden toch wel leuk aankomen, dus kwamen we uit bij deze Kever. Zit toch net iets tussen een limo en een trekker in, he?"

Aan de andere kant van de Markt staat een donkerrode Ford Mustang. De passagier is Gyan van den Bemt, 17. "Ik heb er zeker zin in!", zegt Van den Bemt over het gala. "Deze auto heeft mijn moeder geregeld, het is van een vriend van haar. Wat ik anders had gedaan? Niks, denk ik. Gewoon lopend. De auto is wel nice ja. Ik zit hier inderdaad in mijn eentje, veel vrienden gaan niet vanavond, hadden er niet zo veel zin in. Maar er komen nog wel klasgenoten van me, dus ik zal niet de hele auto alleen staan."

Brandweerwagens

Terwijl de 'normale' personenwagens (en trekkers) op het Jezuïetenplein opgesteld staan, wachten de vrachtwagens en brandweerauto's op de Markt. Achterop een van die brandweerwagens zit Wessel van der Zanden (15) met zijn groep vrienden. "Deze is door mijn vader geregeld, hij werkt bij de brandweer en via-via is hij hier aan gekomen." Tim Taalman (15): "Stik leuk dit! Veel beter dan op zo'n vrachtwagen." Bestuurder Edgar Waterlander: "Dit is een Ford Köln, die heeft van 1952 tot '75 dienstgedaan in Alblasserdam. Nu is ie van de personeelsvereniging van de Brandweer Prinsenbeek en gebruiken wij hem voor speciale gelegenheden, zoals dit."