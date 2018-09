'Brandweer Wouw moet niet naar De Geerhoek'

WOUW - De Roosendaalse Lijst vindt het helemaal niet zo'n goed plan om te onderzoeken of de brandweerkazerne voor Wouw kan worden ondergebracht in het pand aan de Kloosterstraat 19a.

Het college van B en W maakt in de zogenoemde Bestuursrapportage 2018 gewag van het onderzoek naar de mogelijkheden om de brandweer op dat adres te huisvesten.

De brandweer zit nu aan de Donkenweg aan de rand van het dorp. Eric de Regt van de Roosendaalse Lijst moet gissen naar de reden van de zoektocht naar een nieuwe plek. Dat is ook zijn eerste vraag in een brief aan B en W. ,,Misschien is het verouderd? Maar dan kun je het toch opknappen?"

Rouwcentrum

De mogelijke nieuwe locatie zint hem niet. De Kloosterstraat is in Wouw een van de drukste straten in het dorp. De Regt: ,,Met een basisschool, een winkelcentrum, kinderopvang, een basisschool, een rouwcentrum, een bank. Als er brand is komen de brandweermannen met piepende banden aanrijden en rijdt de brandweerwagen met hoge snelheid weg."

Woningbouw

'Acht u het bij voorbaat niet onverstandig daar een kazerne te situeren?' luidt zijn vraag aan B en W. Maar er is meer. De nieuwe kazerne zou in het leegstaande deel van De Geerhoek kunnen komen. ,,Momenteel maken de Wouwse Dorpsraad en de werkgroep DNA van Wouw andere plannen voor dat gebied. Met bijvoorbeeld een nieuwe school en woningbouw", licht De Regt toe.

De Geerhoek

Tot slot informeert hij naar de gevolgen voor het gebouw De Geerhoek als de brandweer de nieuwe buurman wordt. De voorman van de Roosendaalse Lijst vraagt of het bestuur van Cultureel Centrum De Geerhoek bij alle ontwikkelingen is of wordt betrokken.