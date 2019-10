Brandweer rukt groot uit voor verbranding van snoeihout in Oud Gastel

SP Roosendaal blijft schoolzwem­men onder de aandacht brengen

14 oktober ROOSENDAAL - Natuurlijk hebben de ouders een grote verantwoordelijkheid als het gaat om zwemlessen voor hun kinderen. Maar in een waterrijk land als Nederland heeft ook de overheid een verantwoordelijkheid. Dat schrijft Adriënne Maas-Cleeren (SP) in een tweede brief over schoolzwemmen aan wethouder René van Ginderen (CDA).