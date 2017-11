Brandweer is vuur in Roosendaals textielbedrijf al snel de baas

Tekst op spandoek bij zendmast Bosschenhoofd: 'Begin 2018 ben ik weg'

15:22 BOSSCHENHOOFD - Een opvallend spandoek aan de voet van de KPN-zendmast in Bosschenhoofd: 'begin 2018 ben ik weg'. De 38 meter hoge mast van KPN moet het mobiele netwerk in Bosschenhoofd op peil houden, al blijkt uit internetfora dat het bereik van 4g-telefonie in het dorp lang niet altijd even goed is.