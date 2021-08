Brandjes en vernielingen bij parkeergarage in Oudenbosch, onderzoek ingesteld

‘Broer-pro­ject’ en stopge­sprek­ken brachten de rust weer terug op zwembad De Stok

18 augustus ROOSENDAAL - De rust is weergekeerd in zwembad De Stok. Onlangs werd het bad nog geteisterd door een groep overlast gevende jongeren, maar dat is zo goed als opgelost. Zwembad-directeur Amy van Bemmel: ,,Het is weer gewoon gezellig hier.’’