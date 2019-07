Brandende heftruck-accu zorgt voor veel rook in autobedrijf in Roosendaal

Stampers­gat verwelkomt vakantie met campingcon­cert

1 juli STAMPERSGAT - Aan het eind van het seizoen is er op camping Onder de Dijk in Stampersgat een buitenconcert waar alle muziekgezelschappen in het dorp aan deelnemen. Zeemanskoor De Kreekrakkers begon eerder met een zogenaamde Zeemanskoers. Maar sinds een vijftal jaar trekt iedereen naar de camping om er de komst van de zomervakantie te vieren. Ook maandagavond was het een aangename muzikale ontmoeting.