Brand op terrein van recyclingbedrijf in Roosendaal

118.000 euro coronacom­pen­sa­tie voor buurthui­zen deze week beschik­baar

17 december ROOSENDAAL - Buurthuizen in de gemeente Roosendaal hebben deze week de beschikking gekregen over in totaal 118.000 euro coronacompensatie. Het grootste deel (78.000 euro) komt uit Den Haag. Roosendaal legt de overige 40.000 euro bij uit de gemeentekas.