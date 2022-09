Brand op dak van monumentaal pand Tivoli in Oudenbosch, bewoners geëvacueerd

OUDENBOSCH - Twee hoogwerkers en vijf tankautospuiten van de brandweer zijn uitgerukt naar brasserie en evenementenlocatie Tivoli aan het Jezuïetenplein in Oudenbosch. Daar is woensdagmiddag kort voor 15.00 uur brand ontstaan op het dak.

Het gehele pand is ontruimd en iedereen is naar buiten. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio raakte niemand gewond. De brand zelf was redelijk snel onder controle. Omdat Tivoli een monumentaal, oud en groot pand is, rukten de brandweer groots uit en werd ook de gemeente ingeschakeld. Brandweerlieden voeren volgens de woordvoerster grondige inspecties uit in het pand.

Een dakdekker was woensdag bezig met herstelwerkzaamheden, waarna vermoedelijk iets is gaan smeulen op het dak. Dat gebeurde aan de kant van het gebouw waar een particuliere bibliotheek is gevestigd. Bij het restaurant beneden ging de brandmelder, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. De brandweer haalde een deel van het dak weg om goed bij de brandhaard te kunnen.

Bewoners geëvacueerd

Tivoli is een gebouw waar onder andere arbeidsmigranten wonen. Ongeveer veertig bewoners zijn geëvacueerd en wachten rond 16.15 uur nog tot het gebouw weer wordt vrijgegeven door de brandweer. De woordvoerster van de Veiligheidsregio zegt dat de inspecteurs zo snel mogelijk hun werk doen, zodat de bewoners weer naar binnen kunnen.

In Tivoli, een voormalig broederhuis van de broeders van Saint Louis, zitten meerdere bedrijven gevestigd. Zo zijn er twee restaurants, een sterrenwacht en een escape room. Of de horecazaken woensdagavond alweer de deuren kunnen openen, is vooralsnog de vraag. De eigenaar wacht af of hier groen licht op komt van de brandweer. Bij de restaurants werd verbouwd waardoor niet alle ruimtes in gebruik waren.

Volledig scherm Tivoli is een monumentaal, oud pand. Daarom kwam de brandweer met meerdere voertuigen af op de melding. © Eye4images / Christian Traets