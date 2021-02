Brand in woning met rieten dak in buitengebied Bosschenhoofd

Inzitten­den van auto vluchten na botsing op A58 bij Rucphen, politie vindt lachgas in voertuig

12 februari RUCPHEN - De inzittenden van een auto zijn er in de nacht van donderdag op vrijdag vandoor gegaan nadat zij op de afrit van de A58 bij Rucphen in botsing kwamen met een ander voertuig. In hun wagen zijn tijdens een later onderzoek drie flessen lachgas aangetroffen.