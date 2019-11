Brand in woning Gerard ter Borchstraat in Roosendaal

Tonprater Joep houdt de Westbra­bant­se eer hoog op de provincia­le titel­strijd

11:00 OUDENBOSCH - Een grap over de kluisjesroof in z'n eigen Oudenbosch doet het ook goed in Oost-Brabant. Daar, in het Walhalla van het tonpraten, kletsen, sauwelen of buurtreeden is Joep de Wildt (39) in een vrij kort tijdsbestek zijn plek aan het veroveren.