Brand in schuurtje aan de Amberberg in Roosendaal, mogelijk brandstichting

Oudenbossche verdachte wil snel terug naar de gevangenis: 'Ik wil niet verder wegzakken'

17:19 OUDENBOSCH / BREDA - Een opmerkelijk verzoek woensdagmiddag in de rechtbank in Breda. Een 29-jarige man uit Oudenbosch vroeg de rechter of hij zo snel mogelijk terug mag naar de gevangenis. ,,Ik wil niet verder wegzakken.''