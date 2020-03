Brand in schakelkast in Hoeven, omwonenden tijdelijk zonder stroom

Hulpdien­sten halen man uit water in Oudenbosch na val uit rubber bootje

9:43 OUDENBOSCH - Een man is dinsdagavond door de hulpdiensten uit het water gehaald aan de Havendijk in Oudenbosch. Hij was samen met een jongen aan het varen op een rubber bootje en belandde door onbekende oorzaak in het koude water.