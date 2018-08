Brand in de pop-up store op kazerne Oudenbosch

Het is weer even geleden dat de post Oudenbosch een open dag hield op en rond haar kazerne aan de Pagnevaartweg. Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' worden de bezoekers meegenomen in een pop-up store waar in iedere kamer aspecten van brand en brandbestrijding te zien zijn.

,,Het draait in de pop-up store allemaal om bewustwording.'' legt bevelvoerder Eduard Leeuwestein van de Oudenbossche post uit, ,,Welke risico's mensen in huis lopen, laten we in drie verschillende kamers zien.''

Kamer één is een tienerkamer. De laptop ligt op bed, in het stopcontact hangt een oplader. Zo op het eerste oog niets bijzonders, maar schijn bedriegt. ,,Levensgevaarlijk'', waarschuwt Leeuwestein, ,,De laptop kan op het dekbed zijn warmte niet kwijt. Het kan gaan schroeien en vlam vatten. Hetzelfde geldt voor de oplader."

In een tweede kamer kunnen mensen met een virtual reality bril ervaren hoe snel rook zich over een kamer verspreidt. ,,Een woonkamer staat in drie minuten in lichterlaaie. Vroeger was dat zeventien minuten, maar toen hadden we nog eikenhouten meubels en velours gordijnen. Tegenwoordig is het materiaal goedkoper maar het brandt ook makkelijker."

De derde kamer toont brandoorzaak nummer één: een wasdroger. ,,Altijd goed de filters schoonmaken, anders kan ook de droger zijn warmte niet kwijt'', adviseert de bevelvoerder.

Behalve in de kamers kan het publiek ook andere disciplines bekijken van bijvoorbeeld politie, ambulance, reddingsbrigade en de boa’s van de gemeente Halderberge. Er zijn hulpverleningsvoertuigen aanwezig. De brandweer zelf presenteert ook haar Jeugdbrandweer Halderberge, het Team Brand Onderzoek(TBO), Veetakel Installatie Aanhanger (VIA) en de Verkenning Eenheid Brandweer (VEB)