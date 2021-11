Brand in bouwkeet op terrein bij Sfeerhaven in Roosendaal

Fietser in Roosendaal reed rond met gestolen ketting­zaag

ROOSENDAAL - Een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is donderdag opgepakt in Roosendaal. De man reed rond op een fiets en had onder andere een kettingzaag bij zich. De politie denkt dat hij heeft ingebroken in een auto aan de Waterstraat.

13:24