Brand breekt uit in kledingwinkel Oudenbosch: ‘Aanwijzingen voor brandstichting’

18-jarige gaat er met 200 km/u vandoor bij achtervol­ging, aangehou­den in Moerdijk

MOERDIJK - Een 18-jarige automobilist uit Roosendaal ging er vrijdagavond met ruim 200 kilometer per uur vandoor op de A17 tijdens een achtervolging door de politie. Die wist hem echter in Moerdijk te achterhalen en aan te houden voor meerdere verkeersovertredingen. Zijn rijbewijs is hij in ieder geval voorlopig kwijt.

31 december