Brand bij twee zendmasten in Oudenbosch, politie gaat uit van brandstichting

OUDEN BOSCH - Bij twee zendmasten in Oudenbosch heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een brand gewoed. De politie gaat uit van brandstichting, meldt een woordvoerster.

De eerste brand werd rond 02.40 uur gemeld aan de Bosschendijk, naast het voormalig politiebureau. Een half uur later was het raak aan de Pagnevaartweg. Daar werden een blusvoertuig en hoogwerker ingezet om het vuur te blussen.

Meer brandjes

Eerder deze week brak er ook al brand uit bij twee telefoonmasten in Liessel en Nuenen. De politie gaat in beide gevallen uit van brandstichting. Providers en de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) zijn bezorgd en denken aan een actie tegen het nieuwe mobiele netwerk 5G. Daarover gaan complottheorieën rond, onder meer over een verband met corona.

De mast aan de Europalaan bij het Nuenens College was uitgerust met kabels en apparatuur van ten minste vier providers. Technici van alle betrokken partijen (KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone) kwamen vrijdagochtend poolshoogte nemen.

Zij zeggen dat zowel in Liessel als in Nuenen kabels met brandbaar materiaal zijn ingesmeerd of bespoten en aangestoken waarna het vuur zich een weg naar boven zocht. Vanwege de identieke werkwijze gaan de providers uit van dezelfde dader of daders.

'Fuck 5G’

Aanwijzingen dat het gaat om een actie tegen het nieuwe mobiele netwerk 5G worden gevoed door een leus (‘Fuck 5G’) die in Liessel op een kast bij de zendmast was gespoten. Eerder werd afgelopen september in Deurne, ook in Brabant, al een mobiele mast in brand gestoken. Ook buiten de provincie is recent brandstichting in masten gemeld, namelijk te Beesd en Rotterdam.