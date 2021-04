Brand bij recyclingbedrijf in Roosendaal

Prikloca­ties Breda Airport en Roosendaal zijn nog stil: ‘Mensen en locaties zijn er, de prikken niet’

1 april ROOSENDAAL/BOSSCHENHOOFD - De priklocatie aan de Tussenriemer in Roosendaal, die 1 april operationeel zou moeten zijn, is nog niet af. De GGD verwacht dat door de trage en summiere levering van vaccins geen probleem oplevert. Woordvoerder Linda Vlamings: ,,We zijn er bijna zeker van dat hij deze maand nog niet in gebruik kan worden genomen, dus we hebben nog even de tijd.”