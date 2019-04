Bram (22) en Tino (52) hebben bijzondere vriendschap: ‘Je moet het leven niet te serieus nemen’

Tino: ,,Bram is mijn carnavalszoon. Toen Bram 16 werd, kwam hij naar me toe en zei: 'Ik wil carnavallen zoals jij dat altijd doet. Jij kijkt nergens naar en loopt overal naartoe, vind ik leutig om mee te lopen.' Sindsdien vieren we carnaval samen. We komen nog steeds mensen tegen die denken dat hij echt mijn zoon is.”

Bram: ,,Dat willen we ook zo houden, is lachen!”

Tino: ,,Ondanks het leeftijdverschil kunnen we veel lol met elkaar hebben. We zijn elkaar ook steeds meer buiten carnaval gaan zien. We staan er ook voor elkaar als het nodig is.”

Bram: ,,Ik weet altijd wat ik aan jou heb. Afspraak is afspraak, ook al ben je strontziek.”

Tino: ,,Op zijn plat Brabants gezegd: 'Bram kan bij mij in de pap schijten.' Daar denkt mijn vrouw Colinda net zo over, trouwens. Toen Bram op zichzelf ging wonen, heb ik met zijn vader wekenlang bij hem geklust. En als ik straks de voortuin ga aanpakken, kan ik op Bram rekenen."